"Os 'slots' que o aeroporto de Lisboa disponibiliza não eram confortáveis para os nossos clientes a quem desejamos oferecer um bom serviço, com os novos horários vamos facilitar a chegada diurna dos turistas ao destino e permitir ao tráfego gerado em Bissau com escala em Lisboa, uma oportunidade de ligações ao final da tarde", afirmou o CEO da euroAtlantic, Eugénio Fernandes.

A partir de 04 de setembro, o voo da euroAtlantic sai de Lisboa às 05:55 locais de sábado, devendo chegar a Bissau cerca das 09:00 locais.

O regresso de Bissau a Lisboa passa a ser feito às 12:00 locais de sábado com chegada prevista à capital portuguesa às 17:15 locais.

"Queremos fazer crescer a economia da Guiné-Bissau e do arquipélago dos Bijagós, um destino de turismo natural, ecológico, sustentável a apenas quatro horas de voo da Europa", salientou Eugénio Fernandes.

No comunicado, a euroAtlantic volta a alertar os seus clientes para a obrigatoriedade de os passageiros para Bissau (e para Lisboa) serem portadores de um teste negativo para covid-19 realizado nas últimas 72 horas antes do voo.

A euroAtlantic retomou a 07 de agosto os seus voos semanais para a Guiné-Bissau, depois de a ligação ter sido suspensa, em março, devido ao encerramento de fronteiras no país no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A Guiné-Bissau regista mais de 2.000 casos acumulados de covid-19, incluindo 29 vítimas mortais.

