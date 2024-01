O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, durante a apresentação da Biblioteca Digital Eugénio de Andrade, que irá disponibilizar mais de 400 poemas, manuscritos, fotografias, postais e livros do poeta.

A edição deste ano da Feira do Livro regressa aos Jardins do Palácio de Cristal a 23 de agosto, onde decorrerá até 08 de setembro, revelou o autarca, acrescentando que a poeta Andreia C. Faria será a comissária da homenagem.

"Eugénio é um poeta amado do Porto e do país, mas esta edição da Feira do Livro será um reencontro especialmente vibrante dos públicos da cidade com a sua obra, permitindo olhares renovados", referiu Rui Moreira.

A Andreia C. Faria juntar-se-ão o programador João Gesta, que irá desenvolver a agenda literária, e Tiago Andrade, que ficará responsável pela programação musical e de ar livre.

O autarca adiantou ainda que Eugénio de Andrade também será o protagonista da exposição da Feira do Livro de 2024, "aproveitando os espólios literários e artísticos do seu antigo editor, José Cruz Santos", e do artista Armando Alves, "que emprestou a marca gráfica a tantas e tantas das suas obras."

Em 2023, a Feira do Livro do Porto celebrou o escritor e jornalista Manuel António Pina, e recebeu cerca de 190 mil visitantes.

Durante 17 dias, os Jardins do Palácio de Cristal foram a casa de 108 editoras, livreiros e alfarrabistas, que receberam um número recorde de visitas, mais 20% do que na edição de 2022.

SPC // MAG

Lusa/Fim