A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, a encarregada de negócios da Embaixada dos EUA em Moçambique, Abigail Dressel, e a diretora da missão da Agência de Desenvolvimento dos EUA (USAID) em Moçambique, Helen Pataki, assinaram hoje em Maputo o acordo que formaliza a doação.

"Hoje renovamos formalmente a nossa parceria de desenvolvimento com Moçambique e, mais uma vez, comprometemo-nos a estar ao lado dos moçambicanos", disse Abigail Dressel.

Dressel afirmou que os EUA estão empenhados em encontrar com as autoridades moçambicanas "soluções inovadoras para os atuais desafios de desenvolvimento e capitalizar o potencial deste país" africano.

Por seu turno, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique destacou o impacto da ajuda norte-americana no desenvolvimento social e económico do país, apontando a saúde, educação, agricultura, segurança alimentar e fortalecimento da boa governação e democracia como áreas prioritárias do apoio hoje anunciado.

"Com este instrumento de cooperação bilateral, o Governo americano reitera o seu compromisso de continuar a apoiar os esforços do Governo da República de Moçambique na promoção do desenvolvimento económico e social inclusivo e resiliente do nosso país" destacou Verónica Macamo.

Macamo avançou que o dinheiro será ainda canalizado para as áreas de gestão e utilização sustentável dos serviços de água e saneamento, melhoria da gestão dos recursos naturais, preparação das comunidades para melhor resistirem ao extremismo violento, mitigação dos conflitos e resposta aos desastres naturais.

"A assinatura do acordo é um indicativo inequívoco de que os governos de Moçambique e dos EUA estão determinados a manter, elevar e aprofundar os patamares de cooperação bilateral", realçou aquela governante.

Os EUA são um dos principais doadores internacionais de Moçambique, desembolsando anualmente 500 milhões de dólares (450 milhões de euros) para as áreas de educação e dos cuidados de saúde e promoção da prosperidade económica.

PMA // JH

Lusa/Fim