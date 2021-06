O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse ao seu homólogo norte-americano, no encontro que mantiveram no início da semana em Bruxelas, que Ancara "terá necessidade de algum apoio para fazer isso", tendo Joe Biden assegurado que "esse apoio será fornecido", disse à imprensa o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

"O Presidente Erdogan exprimiu a sua satisfação sobre esse assunto" e os dois dirigentes "decidiram que vão trabalhar em conjunto para concretizar" o projeto, acrescentou Sullivan, sublinhando que pediram às suas equipas para "finalizarem os detalhes" desta "missão específica".

"Mas o claro compromisso dos dirigentes foi baseado no facto de a Turquia vir a desempenhar uma função chave na segurança do aeroporto internacional Hamid Karzai", insistiu Sullivan.

Após o seu encontro na segunda-feira, à margem da cimeira da NATO, Recep Tayyip Erdogan afirmou ter abordado as modalidades de uma eventual manutenção das forças turcas presentes no Afeganistão após a retirada norte-americana, prevista para inícios de setembro.

"Se pedimos à Turquia para abandonar o Afeganistão, será muito importante um apoio americano diplomático, logístico e financeiro", sublinhou, acrescentando permanecer em contacto sobre este tema como outros países, onde se incluem o Paquistão e a Hungria.

Os dirigentes dos países da NATO prometeram na segunda-feira, nas conclusões da sua cimeira, fornecer um financiamento transitório para assegurar a continuidade do funcionamento do aeroporto de Cabul após a sua retirada do Afeganistão.

O aeroporto da capital afegã é a principal via de saída para os diplomatas ocidentais e os trabalhadores humanitários. O receio de que fique sob o controlo dos talibãs após a retirada das forças estrangeiras força a NATO a procurar uma solução imediata.

A intenção da Turquia em fortalecer o seu envolvimento no Afeganistão após a retirada das tropas da NATO também mereceu hoje o apoio da Alemanha, após declarações da ministra da Defesa, Annette Kramp-Karrenbauer, durante uma visita oficial a Ancara.

De acordo com um comunicado do ministério da Defesa turco, Kramp-Karrenbauer referiu-se à necessidade de proteger o aeroporto de Cabul no encontro mantido com o seu homólogo, Hulusi Akar.

"Logo que seja completada a missão da NATO será necessário garantir a segurança dos representantes diplomáticos para que possam ser garantidos investimentos e trabalhos de infraestruturas", disse a ministra alemã.

"Concordámos que o primeiro passo deve consistir na proteção das missões diplomáticas. Na primeira fase será necessário garantir a segurança do aeroporto. Também será necessário apoiar as infraestruturas. Disse que ficaremos agradecidos à Turquia caso decida assumir essa função importante", assinalou Kramp-Karrenbauer.

"Mas a Turquia não pode fazer isto sozinha. Todos os países aliados devem apoiá-la. Não falamos de combates. Se existirem problemas, deverão ser resolvidos no âmbito do direito internacional e das negociações", enfatizou a ministra.

Por sua vez, Akar assinalou à sua convidada que a redução de licenças de exportação de armamento de diversos países para a Turquia não apenas afetará negativamente Ancara, mas também a própria Aliança Atlântica, pelo facto de a Turquia "proteger, desde há 70 anos, a fronteira meridional e do sudeste da Europa e a NATO".

