Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 575.899 óbitos e 32.342.475 infeções confirmadas, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

Na sexta-feira, os Estados Unidos atingiram a marca dos 100 milhões de pessoas que completaram a vacinação, o que representa 40% da população adulta.

A etapa é um sucesso para o Governo de Joe Biden, que na semana passada não só cumpriu a meta de aplicar 100 milhões de doses antes do centésimo dia de mandato como novo Presidente, como a duplicou, totalizando 200 milhões de pessoas que receberam pelo menos uma dose no mesmo período.

O país já administrou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus a 144,9 milhões de pessoas (43,6% da população), tendo 101,4 milhões (30,5%) completado a inoculação, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.168.333 mortos no mundo, resultantes de mais de 150,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

