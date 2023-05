Dois dias depois da reeleição do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan -- que tem sido um dos principais opositores da entrada da Suécia na NATO, juntamente com o Governo da Hungria -- o secretário de Estado norte-americano reiterou o apelo de Washington para que este país nórdico possa aderir formalmente à Aliança Atlântica ainda antes da cimeira de líderes da organização, agendada para julho em Vilnius, Lituânia.

"Pedimos à Turquia e à Hungria que ratifiquem esta adesão o mais rapidamente possível. Não há razão para demorar mais tempo", disse Blinken durante uma conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em Lulea, no norte da Suécia.

Os Estados Unidos querem que esta entrada aconteça ainda antes da cimeira da NATO marcada para Vilnius, agendada para 11 e 12 de julho.

"Não temos dúvidas de que pode ser assim. Deve ser assim e esperamos que seja assim", insistiu o secretário de Estado norte-americano.

Uma das formas possíveis de resolver o impasse da candidatura sueca à NATO é um acordo entre Washington e Ancara sobre a entrega de caças F-16 à Turquia.

"Esses são tópicos separados", explicou Blinken, embora reconhecendo que o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, vinculou ambos os temas, durante uma conversa telefónica com Erdogan, na segunda-feira.

"Mas ambos são vitais, na nossa opinião, para a segurança europeia", disse Blinken.

Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje estar "completamente tranquilo" em relação à adesão da Suécia à Aliança Atlântica.

"Estou completamente tranquilo em relação ao facto de a Suécia se tornar membro da NATO, membro de pleno direito", disse Jens Stoltenberg, intervindo numa mesa-redonda em Oslo, Noruega, na véspera do início de uma reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança.

A Turquia e a Hungria são os dois únicos países-membros da NATO que ainda não ratificaram a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), apresentada na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

A Finlândia, que também solicitou a adesão à Aliança, tornou-se membro de pleno direito em 04 de abril último.

A Turquia alega que a Suécia dá abrigo a opositores políticos com presumíveis ligações a militantes curdos.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no poder há 20 anos, foi reeleito no domingo na segunda volta das presidenciais do país com 52,1% dos votos, enquanto o seu adversário, Kemal Kiliçdaroglu, teve 47,9%.

RJP (IG) // SCA

Lusa/Fim