Numa entrevista online promovida pela Inside Asian Gaming, Grant Bowie afirmou: "Esperamos poucos clientes, mas de grade valor para nós".

Na segunda-feira, o chefe do executivo de Macau afirmou que vai pedir a Pequim o regresso e o alargamento de vistos turísticos, suspensos devido à pandemia da covid-19, e assumiu que assumiu que os próximos 10 dias vão ser determinantes para determinar a abertura das fronteiras ao turismo chinês, uma vez que o território está há 12 dias sem registar novos casos.

"Todos os nossos planos dependem dos eventos do exterior", frisou Grant Bowie, sublinhado que a aposta no território terá de passar primeiro pelo mercado VIP e só depois é que se poderá pensar no jogo de massas. "Acho que o Governo também prefere isso", assumiu.

"Quando estabilizar (o segmento) de massas poderá voltar", explicou, reforçando que para já o foco será num "grupo particular de clientes".

O diretor-executivo da MGM China, que opera dois casinos na capital mundial do jogo, afirmou ainda que o grupo está consciente de que a crise da covid-19 vai durar e que o modelo de negócio dos casinos está vive um grande desafio.

O futuro, pelo menos a curto prazo, terá de passar por medidas de distanciamento social dentro do casino, limitar o número de pessoas nas mesas de jogo e nas máquinas, e que o uso de máscaras e desinfetantes serão uma realidade, disse.

"Temos de saber reagir porque não queremos voltar a fechar" afirmou, referindo-se ao facto de os casinos terem fechado pelo menos 15 dias, numa decisão governamental para conter o surto.

Quanto às afirmações proferidas, na segunda-feira, pelo líder do Governo de Macau de que não equaciona reduzir o imposto sobre o jogo para ajudar os casinos, Grant Bowie foi simples e evasivo: "Espero não se chegar o momento de ter que chegar a esse ponto".

A capital mundial do jogo teve em março quebras nas receitas na ordem dos 79,7%, em relação a igual período de 2019, mês em que as medidas para conter o surto da covid-19 praticamente encerraram as fronteiras do território e depois de em fevereiro os casinos terem fechado pelo menos 15 dias.

A economia em Macau praticamente paralisou então, o que levou o Governo a avançar com apoios à população e às empresas.

Macau, que identificou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus, não regista novos casos desde 09 de abril.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

