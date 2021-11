De acordo com fontes oficiais, São Paulo, que tem cerca de 46 milhões de habitantes, população semelhante a países como Argentina ou Espanha, totaliza até ao momento 4.413.241 casos positivos e 152.527 óbitos associados à doença.

No último dia, registou apenas 359 novos casos da doença, segundo dados oficiais.

A unidade federativa vinha registando mortes por covid-19 diariamente desde 12 de março de 2020, quando foi contabilizado o primeiro óbito ligado à doença no país sul-americano.

Em comunicado, o executivo estadual esclareceu que, embora os dados divulgados às segundas-feiras fiquem habitualmente abaixo da média semanal", é a primeira vez que não se contabiliza nenhuma vítima mortal desde o início da pandemia.

Ainda assim, São Paulo tem 3.011 pacientes internados em hospitais, sendo que 1.375 dos quais estão em unidades de Cuidados intensivos.

No momento, a taxa de ocupação de camas de cuidados intensivos no estado 'paulista' é hoje de 24,5%, números bem inferiores aos registados em abril e março deste ano, quando o colapso sanitário atingiu todo o Brasil, em plena segunda vaga da pandemia.

A taxa de infeções e mortes causadas pelo covid-19 vem diminuindo gradativamente desde junho do ano passado em todo o território brasileiro, incluindo São Paulo.

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 126 óbitos e 5.638 casos de infeção, num total de 609.573 vítimas mortais e 21.886.077 diagnósticos de SARS-CoV-2 desde a chegada da pandemia ao país, no final de fevereiro de 2020.

Especialistas atribuem essa melhoria à evolução da campanha de vacinação, iniciada no dia 17 de janeiro, e que permitiu que 73% da população brasileira recebesse a primeira dose da vacina e 56% completasse o esquema vacinal.

Além disso, muitos dos estados do país já estão a aplicar uma dose de reforço para profissionais de saúde e idosos.

Em números absolutos, o Brasil continua a ser um dos três países mais afetados pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia.

A covid-19 provocou pelo menos 5.047.055 mortes em todo o mundo, entre mais de 249,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

