"Dia histórico! O Brasil começou hoje um processo de justiça e reparação: colocou no banco dos réus Bolsonaro e outros sete dos seus asseclas golpistas", escreveu o novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e um dos líderes da formação política que pretende o Presidente Lula da Silva, no Senado, Humberto Costa.

Apelidando Bolsonaro de "líder da organização criminosa armada", o senador frisou que hoje é um momento impar na história do país, "o de processar e julgar, dentro da Constituição, aqueles responsáveis por atentarem contra o Estado democrático de Direito", pouco depois de anunciada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil de levar a julgamento o ex-Presidente e outros sete aliados civis e militares acusados de tentativa de golpe de Estado.

Nas redes sociais, a ministra chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, enalteceu o facto de a decisão ter sido "tomada à luz dos fatos apresentados na denúncia da Procuradoria Geral da República, no curso do devido processo legal, com garantia ampla do direito de defesa aos acusados".

"Tudo transcorrido no estado democrático de direito que os réus tentaram abolir", acrescentou.

Guilherme Boulos, deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e uma das figuras proeminentes da esquerda brasileira enalteceu a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), mas ressalvou que "foi apenas a admissão da denúncia" e que "o processo até a condenação ainda será longo."

"É o momento de intensificar a pressão para evitar qualquer forma de amnistia", disse, anunciando uma grande mobilização nacional no dia 30 de março "pela prisão de Bolsonaro e a punição de todos os golpistas".

Os cinco juízes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil decidiram hoje, por unanimidade, levar a julgamento o ex-Presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados civis e militares acusados de tentativa de golpe de Estado.

O juiz relator, Alexandre de Moraes, votou pela aceitação integral da acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) brasileira contra Bolsonaro e outros sete arguidos, numa decisão acompanhada pelos juízes Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin da primeira turma do STF, formada por cinco magistrados.

Os oitos réus deste processo serão julgados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património, crimes cujas penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão.

Na base do caso está a acusação apresentada ao STF pelo Procurador-Geral da República (PGR) do Brasil, Rodrigo Janot, na qual Bolsonaro, 70 anos, é apontado como o líder de uma alegada organização criminosa que supostamente conspirou para mantê-lo no poder após perder as eleições presidenciais em 2022.

MIM (CYR) // ANP

Lusa/Fim