De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, "o Montepio Às Vezes o Amor - Festival de Música do Dia dos Namorados volta a aquecer os corações de todos os portugueses ao longo do mês de fevereiro".

Entre os dias 11 e 14 de fevereiro, "grandes nomes da música nacional estarão de mãos dadas com São Valentim para, de norte a sul do país, celebrar o Dia dos Namorados nas [muitas] capitais do amor".

Para a 9.ª edição, a organização do festival "seduziu um dos maiores cantautores portugueses para realizar um espetáculo com as canções de amor que marcaram a sua vida e Jorge Palma abraçou o desafio num piscar de olhos".

O músico e compositor, acompanhado por uma orquestra e convidados, apresenta o espetáculo inédito "As canções de amor de Jorge Palma" em Lisboa, em 11 de fevereiro, no Campo Pequeno, e no Porto, em 14 de fevereiro, no Coliseu.

Os bilhetes para estes espetáculos estarão à venda a partir das 12:00 de 07 de dezembro.

Nesse dia, a organização irá "revelar mais segredos sobre a próxima edição do festival".

A 8.ª edição do festival Às Vezes o Amor incluiu concertos de artistas como Aurea, Bonga, Diogo Piçarra, Carlão, Bárbara Tinoco, GNR e Luísa Sobral, em cidades como Beja, Setúbal, Aveiro, Castelo Branco, Torres Novas, Braga e Lisboa.

JRS // MAG

Lusa/fim