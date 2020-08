De acordo com a CNB, o espetáculo, que também tem criação assinada pela dupla de coreógrafos Iratxe Ansa/Igor Bacovich, tem estado em ensaios nos Estúdios Victor Córdon (EVC), com os jovens bailarinos de vários pontos do país, escolhidos numa audição em janeiro deste ano.

Trata-se da 3.ª edição do programa Território, uma plataforma que possibilita a jovens bailarinos de várias regiões do país o contacto com um ambiente de trabalho semelhante a uma companhia profissional.

O programa passa por uma audição, processo de ensaios e, posteriormente, a sua estreia e circulação pelo país.

Nesta terceira edição, o programa convidou novamente coreógrafos internacionais - Marco Goecke e a dupla Iratxe Ansa/Igor Bacovich - depois de ter trabalhado anteriormente com Alexander Ekman, Douglas Lee, Filipe Portugal e Maurice Causey.

Do espetáculo faz também parte um filme que este ano é realizado por João Vaz, vencedor do prémio Território-Estúdios Victor Córdon, categoria Melhor Realizador Nacional do InShadow Lisbon ScreenDance Festival 2019.

Este prémio é resultado de uma parceria entre os EVC e o InShadow Lisbon ScreenDance Festival.

Os espetáculos estão marcados para setembro, nos dias 12, às 18:30, e 13, às 16:00.

O Opart (Organismo de Produção Artística) tutela o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), a Companhia Nacional de Bailado (CNB) e os Estúdios Victor Córdon (EVC), em Lisboa, reunindo corpos artísticos como os da Orquestra Sinfónica Portuguesa, do Coro São Carlos e bailarinos.

AG // MLS

Lusa/Fim