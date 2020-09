Num artigo publicado pelo Council on Foreign Relations (CFR), um grupo de reflexão ('think thank') com sede em Washington, nos Estados Unidos, a especialista em assuntos africanos fala dos "sinais de alerta" sobre a "corrupção endémica" e o "crescimento que nunca foi inclusivo" do país.

De acordo com a especialista, esses sinais de alerta foram, durante anos, ofuscados pela "narrativa prevalecente" sobre "os dividendos de paz, crescimento económico e a promessa dos extraordinários recursos naturais do país".