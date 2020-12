As autoridades sanitárias também contabilizaram nos últimos dois dias 373 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos no para 47.019.

Na terça-feira foi feriado nacional em Espanha (Imaculada Conceição), não tendo sido publicados os dados que normalmente são divulgados diariamente, com exceção do fim de semana.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, sendo hoje de 193,2 casos diagnosticados (menos 22 do que na segunda-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a do País Basco (296,7), La Rioja (268,0), Cantábria (270,0) e Astúrias (264,2).

"A pandemia está a evoluir relativamente bem", mas no dia de "hoje estamos longe de onde temos de chegar", um nível de cerca de 25 contágios por 100.000 habitantes em duas semanas, alertou o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.192 pessoas dos 332.073 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

FPB // ANP

Lusa/Fim