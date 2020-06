Os serviços sanitários espanhóis atualizaram para 246.504 o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia, dos quais 125 novos casos confirmados hoje.

Por outro lado, já faleceram 28.324 pessoas com a pandemia, mais uma do que o total de domingo, havendo 21 óbitos notificados na última semana.

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avança que já passaram pelos hospitais 124.880 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 150.

Das 125 novas infeções nas últimas 24 horas, a comunidade de Aragão comunicou 33 casos, seguida da Catalunha com 24, Navarra com 21 e Madrid com 17.

O Governo da comunidade autónoma espanhola de Aragão anunciou hoje que três concelhos da província de Huesca retrocederam para a "fase dois" do desconfinamento, após ser detetado um surto de covid-19 no meio agrícola.

La Litera, Cinca Medio e Bajo Cinca regressaram assim à última fase do alívio na luta contra a pandemia, tendo sido reintroduzidas limitações nestes territórios, tais como uma capacidade de 50% no setor hoteleiro, a proibição de utilizar os bares ou uma ocupação máxima de um terço da capacidade das piscinas.

Os serviços regionais de saúde desta comunidade, que fica junto à fronteira com França, recomendaram que os habitantes dos três concelhos atingidos evitem saídas e que os das zonas limítrofes também devem evitar a zona.

O estado de emergência em vigor em Espanha desde 15 de março vai terminou à meia-noite de sábado 20 de junho, altura em que também acabaram os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

A Espanha também antecipou para este domingo, 21 de junho, a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas manteve para 01 de julho a reabertura com Portugal, a pedido de Lisboa.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 468 mil mortos e infetou quase 9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (119.977) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,2 milhões).

Seguem-se o Brasil (50.617 mortes, mais de um milhão de casos), Reino Unido (42.647 mortos, mais de 305 mil casos), a Itália (34.634 mortos e mais de 238 mil casos), a França (29.640 mortos, quase 196 mil casos) e a Espanha (28.324 mortos, mais de 246 mil casos).

FPB // ANP

Lusa/Fim