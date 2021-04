"Três membros da missão diplomática russa devem cessar as suas atividades na Eslováquia e têm sete dias para deixar o país", precisou Heger.

Bratislava tomou esta decisão "após os acontecimentos recentes na República Checa e ter recebido informações" dos serviços de informações "que trabalham em estreita cooperação com os serviços de informações" dos aliados da Eslováquia, acrescentou.

O ministro da Defesa Jaroslav Nad precisou em declarações aos 'media' que "as atividades das três pessoas não respeitavam as regras internacionalmente admitidas".

A República Checa e a Rússia expulsaram reciprocamente diversos diplomatas após Praga ter acusado Moscovo de organizar a sabotagem de um depósito de munições na República Checa em 2014, que provocou dois mortos.

Na terça-feira, o ministro do Interior checo Jan Hamacek pediu aos seus parceiros da União Europeia e da NATO para expulsarem diplomatas russos, numa manifestação de solidariedade com Praga no seu conflito com Moscovo.

PCR // EL

Lusa/Fim