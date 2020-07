"Manteremos em vigor todas as medidas já anteriormente anunciadas. Isso significa que manteremos fechadas as escolas a todos os níveis até que se confirmem as condições de higiene básicas necessárias", referiu o chefe de Estado numa comunicação à nação.

"Da mesma maneira permanece interdita a realização de cultos e celebrações religiosas até que se possa garantir o seu reinício de forma segura", acrescentou.