A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se online e mais de 500 concorrentes e professores orientadores da Ásia, África, Europa e América do Sul marcaram 'presença' para "celebrar em conjunto o encerramento deste concurso internacional", indicou em comunicado o Instituto Politécnico de Macau, coorganizador do evento juntamente com a Direção dos Serviços do Ensino Superior de Macau.

Renata André Véran de Azevedo de Moura e Cheng Xiaoyu, da Universidade de Lisboa, foram os grandes vencedores do concurso.