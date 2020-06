Segundo as estatísticas divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde, 55.255 casos foram confirmados no país, ou seja, mais 681 do que no sábado.

Além das mortes confirmadas pela doença, a declaração do ministério menciona ainda outras 3.065 óbitos prováveis.

Os números oficiais e prováveis de mortes não incluem as 10.000 mortes registadas na cidade de Guayaquil -- a segunda maior cidade do país e o centro financeiro -- entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril, na pior crise humanitária vivida na cidade.

O presidente da Câmara de Quito avisou que os serviços de saúde da capital estão sobrecarregados pelo afluxo de pacientes com covid-19.

"Os serviços de saúde não aguentam mais, teremos que tomar decisões difíceis da maneira como estão. Infelizmente as pessoas não percebem o sério perigo que a capital enfrenta", escreveu Jorge Yunda, no sábado, através do Twitter.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infetou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

