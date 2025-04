Vila das Aves, Porto, 26 abr 2025 (Lusa) -- O treinador do AVS, Rui Ferreira, mostrou-se hoje confiante que a sua equipa pode contrariar a "avalanche ofensiva" do Benfica para pontuar no domingo, no Estádio da Luz, no jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.