Ensino superior angolano com perto de 145.000 vagas "autorizadas" para 2020/21

Cerca de 145.000 vagas, das 186.670 solicitadas, estão "disponíveis e autorizadas" para as instituições do ensino superior angolanas, públicas e privadas, para o ano académico 2021/2022, anunciaram hoje as autoridades do setor.