"Temos 16 artistas oriundos de nove países diferentes e de três continentes. Vêm artistas da Ásia, da América do Sul e da Europa", disse hoje, na conferência de imprensa de apresentação do evento, o produtor dos Encontros Mágicos, Luís de Matos.

Luís de Matos expressou que esta "será seguramente uma das melhores edições dos encontros mágicos de sempre".

A 26ª edição dos Encontros Mágicos conta com dezenas de espetáculos, desde Magia de Rua, no centro de Coimbra e em freguesias limítrofes, a Escola de Magia, a Magia na Escuridão, a Magia Solidária e as Galas Internacionais de Magia, que decorrem no Convento de São Francisco.

O programa inclui, como artistas convidados, Célia Muñoz (Espanha), David Navares (Espanha), Eitis Magia (Argentina), Flip Mattia (Itália), Gabriel Ferreira (Portugal), Joaquim Matas (Espanha), Juan Esteban Varela (Chile) e Laurent Pirón (Bélgica).

Luis de Matos (Portugal), Mago Teto (Espanha), Mortenn Christiansen (Dinamarca), Nicola (Brasil), Paulino Gil (Espanha), Rafael Titonelly (Brasil), Rada (Argentina) e The Charming Jay (Coreia do Sul) são outros dos artistas que vão participar no evento.

"Este ano, nos Encontros Mágicos, estamos a privilegiar uma série de localidades que ainda não tinham sido abrangidas por nenhuma edição dos Encontros", sublinhou, o chefe da divisão de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra, Paulo Pires.

O evento não acontece apenas em praças e ruas no centro da cidade de Coimbra, mas também em freguesias de Coimbra - Almalaguês, São Silvestre, Torres do Mondego, Assafarge e Arzila.

O festival na sua componente solidária tem espetáculos a decorrer na Casa da Infância Doutor Elysio de Moura, no lar de São Martinho do Bispo e no Colégio dos Órfãos de São Caetano.

Este ano vai repetir-se a "aula de magia", que possibilitará a dezenas de jovens um curso de iniciação à arte mágica, na Casa das Artes Bissaya Barreto.

O programa conta ainda com três perfis nível I, nível II e uma Aula de Magia, no dia 21 de setembro, para crianças com necessidades especiais do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - CACI-APPACDM.

Outro dos espetáculos - "Magia na Escuridão", no Convento de São Francisco - é dedicado a invisuais e/ou para não invisuais, mediante o uso de uma venda.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Coimbra, conta com um investimento de mais de cerca de 73 mil euros mais IVA.

Os eventos são gratuitos, no entanto as Aulas de Magia como a Magia na Escuridão necessitam de inscrição prévia.

Os bilhetes para as Galas Internacionais estão à venda na plataforma Bol (www.bol.pt) e nos locais habituais.

