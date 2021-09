Em comunicado hoje divulgado, a Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, refere que o encontro literário "Poesia, Um Dia" regressa de 18 a 21 de setembro, à biblioteca municipal l José Batista Martins (BMJBM).

"A edição conta, mais uma vez, com a direção do poeta, dramaturgo e ficcionista Jaime Rocha e tem como convidados da residência literária da Foz do Cobrão os poetas José Anjos e Francisca Camelo", lê-se na nota.

Organizado desde 2012, pela BMJBM, o evento assinala este ano a sua 10.ª edição e tem como objetivos "celebrar o aniversário daquele espaço e promover o texto poético".

O arranque do "Poesia, Um Dia" acontece no dia 18, às 10:00, na BMJBM, com uma reunião extraordinária do Clube de Leitura de Autores Clássicos, dinamizada pelos investigadores Maria Etelvina Santos e João Barrento.

Aqui será abordada a influência de Hölderlin e Fernando Pessoa em Maria Gabriela Llansol, autora cujos textos são a principal fonte de inspiração da ação da BMJBM no biénio 2021/2022, especialmente o seu conceito de espaço edénico.

Autor de "Goethe, o Eterno Amador", João Barrento foi também convidado para apresentar na BMJBM, às 11:30, esta obra, que traz uma biografia pessoal e literária de Johann Wolfgang von Goethe, escritor, homem de Estado, advogado e pensador versátil, nascido na Alemanha em 1749.

Durante a tarde, o programa prossegue na Foz do Cobrão, onde às 15:00 tem lugar a iniciativa "Lisliubliana -- Poemas Cruzados Portugal Eslovénia", com a participação dos poetas Alja Adam, Aljaz Koprivnikar, Brane Mozetic, Gregor Podlogar, Margarida Vale de Gato, Miguel-Manso e Tiago Patrício.

Segue-se, pelas 17:30, a apresentação da editora Gigante (Pequenas Edições), com direção de Miguel Manso, Patrícia Lino e Margarida Vale Gato.

No dia 19, às 15:00, celebra-se o 13.º aniversário da BMJBM, com uma visita ao projeto artístico "Manicómio", seguida de leitura de textos de poetas loucos com a participação de Cláudia R. Sampaio e Nuno Moura.

Já no dia 20, pelas 16:30, a BMJBM acolhe uma conversa sobre cinema envolvendo cineastas sediados ou naturais dos concelhos de Vila Velha de Ródão, Castelo Branco e Sertã, bem como outros interessados.

Pelas 19:00, a Casa de Artes e Cultura do Tejo, recebe a estreia do filme "Passagem dos Elefantes", de Miguel-Manso e João Manso, com a participação de António Poppe, uma atividade que integra o programa da iniciativa 'Rail Fest'.

O "Poesia, Um Dia" termina no dia 21, com a realização do encontro "Literatura (d)e Viagem".

Esta atividade integra o programa da iniciativa 'Rail Fest' e realiza-se a bordo do barco da Vila Portuguesa.

Pelas 19:00, na zona de lazer do cais do Tejo, decorre sessão de encerramento desta edição do "Poesia, Um Dia".

O município de Vila Velha de Ródão sublinha que todas as atividades deste encontro literário seguem as normas e orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) em vigor, sendo o uso de máscara obrigatório.

Implicam ainda a inscrição prévia que pode ser feita para os contactos da BMJBM (telefone 272540308 ou 'e-mail' biblioteca@cm-vvrodao.pt), até sexta-feira.

CCC // SSS

Lusa/Fim