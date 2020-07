O corpo de Rivera foi descoberto seis dias depois de a atriz, de 33 anos, ter desaparecido no lago Piru, onde o seu filho, Josey, foi encontrado sozinho no dia 08 de julho no barco que os dois tinham alugado, disse fonte do gabinete do xerife do condado de Ventura.

"Descansa doce Naya. Que força você era", escreveu a também estrela da série Glee Jane Lynch no Twitter.

Steven Canals, produtor do programa de televisão Pose, escreveu na mesma rede social que estava "com o coração partido por todas as histórias que não foram contadas".

Já a atriz e produtora norte-americana Viola Davis enviou as condolências à família de Rivera e Kristin Chenoweth, também atriz da série Glee, escreveu: "Obrigado pelo que deste ao mundo".

Rivera começou a desempenhar papéis ainda jovem, mas ganhou atenção nacional interpretando uma adolescente lésbica em Glee, que foi transmitida entre 2009 e 2015, na Fox. A atriz deixa um filho de quatro anos.

"Naya Rivera era um talento feroz com muito mais para fazer e esta é uma tragédia terrível. Somos eternamente gratos pela contribuição indelével que ela deu a Glee, do primeiro ao último episódio ", refere um comunicado da 20th Century Fox TV e da Fox Entertainment.

Nascida em Santa Clarita, na Califórnia, Rivera começou a atuar aos quatro anos, aparecendo em séries como The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters e The Bernie Mac Show.

Trabalhou como operadora de telemarketing, tomou conta de crianças, serviu à mesa e foi rececionista da Abercrombie & Fitch antes de conseguir o papel de Santana Lopez em Glee, de Ryan Murphy.

Fez a prova para o papel cantando a musica Emotion, das Destiny's Child.

