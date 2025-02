"Descobrimos uma nova vala comum no deserto de Kufra (sudeste da Líbia), com cerca de 30 cadáveres. As buscas continuam e o número de corpos deverá ultrapassar os 70", afirmou o presidente da agência, Mohamed Ali al-Fadil, nas redes sociais.

As autoridades líbias encontraram a vala comum no sábado à noite, após a detenção de quatro indivíduos, um dos quais de nacionalidade líbia, suspeitos de contrabando, assassínio e rapto.

Na quarta-feira passada, os corpos de mais 19 pessoas foram encontrados em valas comuns numa quinta utilizada por uma rede de contrabando e imigração ilegal no distrito de Al Wahat, no nordeste do país.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Líbia, com uma população de sete milhões de habitantes, acolhe cerca de 720.000 pessoas de 44 países, maioritariamente do continente africano e um grande número do Sudão, que fogem dos conflitos armados através de Kufra, a zona fronteiriça entre os dois países.

O país do Norte de África é o principal ponto de partida no Mediterrâneo central na rota migratória para a Europa, de onde partiram 3.400 migrantes dos 3.580 que chegaram às costas italianas desde o início do ano, de acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Em janeiro, as autoridades líbias desmantelaram um grupo criminoso em Al Wahat que mantinha em cativeiro 263 migrantes da Eritreia e da Somália, exigindo o resgate das suas famílias em troca da sua libertação.

