De acordo com o relatório anual da multinacional sueco-canadiana Lundin Mining, proprietária da Sociedade Mineira de Neves-Corvo (Somincor), divulgado no final de fevereiro e consultado hoje pela agência Lusa, é esperada este ano uma produção de 100.000 a 110.000 toneladas de zinco nesta mina.

Nos anos seguintes, a produção passará para 130.000 a 140.000 toneladas, em 2024, e para 140.000 a 150.000 toneladas, em 2025, revela o documento.

Relativamente à produção de cobre em Neves-Corvo, a Lundin Mining prevê que seja de 33.000 a 38.000 toneladas, este ano, aumentando para 35.000 a 40.000 toneladas, nos dois anos seguintes.

O relatório anual da Lundin Mining indica igualmente que, no último ano, a produção de zinco em Neves-Corvo foi de 82.435 toneladas, mais 16.404 toneladas do que em 2021.

No caso do cobre, a produção em 2022 ficou-se pelas 31.906 toneladas, menos 6.035 toneladas face ao ano transato.

Em Neves-Corvo foram ainda produzidas, em 2022, 3.306 toneladas de chumbo e mais 1.383 toneladas de prata, sendo que, em ambos os casos, a produção ficou abaixo da registada no ano anterior.

Esta produção levou a que a empresa mineira com sede em Castro Verde tenha realizado vendas no total de cerca de 411 milhões de euros (à taxa de câmbio de dólares americanos para euros de hoje), menos 43,5 milhões do que no ano anterior.

Também o lucro bruto (que consiste na diferença entre as vendas faturadas e o custo dos produtos faturados, sem incluir custos administrativos, financeiros ou outros) da Somincor, em 2022, diminuiu, face a 2021, ficando-se pelos cerca de 2,3 milhões de euros.

No relatório, a Lundin Mining, com sede em Toronto (Canadá), nota que o lucro bruto do exercício de 2022 foi menor do que o do ano anterior "devido a custos mais altos de energia e consumíveis e ao menor preço do cobre".

Situada no município alentejano de Castro Verde, a mina de Neves-Corvo produz, sobretudo, concentrado de cobre e de zinco.

Nestas minas, consideradas as maiores da Europa, trabalham cerca de 2.000 pessoas.

A Lundin Mining é ainda detentora das minas de Candelária (Chile), Chapada (Brasil), Eagle (Estados Unidos) e Zinkgruvan (Suécia), tendo em desenvolvimento o projeto 'Josemaria', em San Juan (Argentina), onde prevê produzir cobre, ouro e prata.

