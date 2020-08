Segundo uma nota da Enapor, empresa estatal cabo-verdiana que gere os portos do país, a primeira fase do concurso público para esta empreitada terminou este mês com a pré-seleção de cinco grupos empreiteiros: Afcons Infrastructures (Índia), Conduril Engenharia (Portugal), consórcio Mota-Engil/Empreitel Figueiredo (Portugal/Cabo Verde), consórcio Sogea-Satom/Dumez Maroc (França/Marrocos) e Soletanche Bachy International (França).

As empresas selecionadas passam agora para a segunda fase do concurso -- a primeira arrancou em 27 de janeiro -, que segundo a Enapor "consiste na entrega das propostas técnicas e financeiras para as obras de construção do terminal, "que serão executadas em regime de chave na mão".