"Expressamos a nossa solidariedade para com as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Os Emirados Árabes Unidos canalizaram apoio humanitário [para o país]. São no total 20 contentores de produtos alimentares, fármacos e outros materiais", disse Khalid Shohail.

O diplomata falava à margem de uma cerimónia de despedida perante o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pelo fim da sua missão no país.

Khalid Shohail não avançou datas para a chegada do apoio, remetendo-o para breve.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada há quatro anos por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.

