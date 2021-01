O concurso público foi lançado pelo Ministério das Finanças, através da Direção Geral do Património e da Contratação Pública (DGPCP), e a venda foi feita mediante apresentação de proposta fechada, com base de licitação de 70 milhões de escudos (635 mil euros).

O concurso contou com duas propostas, sendo uma excluída por identificação incorreta, e o emigrante cabo-verdiano nos Estados Unidos da América Romão Veiga Barros foi o vencedor, com uma proposta de 75,5 milhões de escudos (684 mil euros), rendendo ao Estado mais cerca de 50 mil euros do que a base de licitação.