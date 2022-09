A mensagem do Presidente chinês, Xi Jinping, para o seu homólogo angolano, que expressa solidariedade pela vitória do partido Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e do seu presidente, João Lourenço, nas eleições gerais, foi hoje entregue por Gong Tao ao ministro das Relações Exteriores, Téte António, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores (MIREX) angolano.

O embaixador chinês "aproveitou também o momento para falar da necessidade do reforço da cooperação bilateral nas mais variadas vertentes, assim como da efetivação de visitas de alto nível quer de Angola para China e vice-versa", acrescenta a mesma nota.

Angola é um dos principais parceiros comerciais da China em África, e as trocas comerciais entre a China e Angola atingiram os 14,42 mil milhões de dólares (sensivelmente o mesmo em euros) no primeiro semestre deste ano, correspondente a aumento homólogo de 33%.

A China é atualmente o maior credor de Angola, com várias linhas de crédito abertas pelo Governo chinês, através de bancos estatais, acrescenta a nota do MIREX.

