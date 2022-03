A missão, composta por 13 observadores, vai estar no terreno entre os dias 11 e 27 de março, adianta a organização em comunicado.

"A MOE-CPLP é chefiada pelo embaixador José Guerreiro Alves Primo, antigo secretário de Estado da Hotelaria e Turismo de Angola, e é constituída, à data, por 13 observadores, designados pelos Estados-Membros, pela Assembleia Parlamentar e funcionários do secretariado-executivo da CPLP", refere a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, "os observadores da CPLP vão testemunhar a fase final da campanha eleitoral, o dia do pleito, a contagem dos votos e o apuramento parcial dos resultados, prevendo-se a permanência na capital, Díli, e o desdobramento em equipas enviadas para outros distritos".

Segundo fonte oficial da CPLP, hoje mesmo chegará a Díli uma equipa avançada desta missão, composta por funcionários do secretariado-executivo.

Quanto ao chefe da missão, partirá, com os restantes elementos, no dia 13, só devendo chegar a Timor-Leste no dia 16.

As autoridades timorenses começaram hoje a distribuir os 20 mil livros com quase 980 mil boletins de voto que serão usados no dia 19 de março para os eleitores timorenses escolherem o seu próximo Presidente da República.

"Cada ciclo eleitoral tem a sua complexidade e este também, com mais eleitores, mais centros de votação, mais candidatos do que nunca. Mas tudo foi feito para garantir que esta eleição é um êxito e 90% do material não sensível já foi entregue. Hoje distribuímos o material sensível", explicou o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco, numa cerimónia hoje realizada.

Os boletins, com o maior número de candidatos de sempre (16), foram impressos nas últimas duas semanas, sob fortes medidas de segurança, na Gráfica Nacional. Cada pacote de boletins terá o seu destino, conforme a mesa de voto.

Nove países são Estados-membros da CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

