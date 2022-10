As sondagens indicam que nenhum dos candidatos garantirá mais de 50 por cento dos votos, o que permitiria a sua eleição imediata e evitaria uma segunda volta entre os dois mais votados, com confronto final previsto para 13 de novembro.

Anze Logar, candidato do Partido democrático esloveno (SDS-EPP), a formação de direita do ex-primeiro-ministro Janez Jansa, lidera as sondagens com 30 por cento das intenções de voto.

Logar é seguido de perto por Natasa Pirc Musar, uma independente apoiada pelo Partido Pirata esloveno (PSS) e os Verdes europeus (SMS), com 27% das preferências, e que se poderá tornar na primeira mulher a assumir a presidência na antiga república jugoslava, independente desde 1991.

No entanto, o candidato social-democrata Milan Brglez, apoiado pelo primeiro-ministro liberal Robert Golob, do Europa Renovada (GS), está creditado com 18% das intenções de voto e ainda aspira apresentar-se à segunda volta.

O Presidente da Eslovénia possui poderes limitados, enquanto o primeiro-ministro representa o país nos conclaves da União Europeia, em particular no Conselho Europeu.

PCR // APN

Lusa/Fim