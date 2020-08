1902 - O Sport Club de Belas, que iria dar lugar ao Campo Grande Football Club na base do Sporting, disputa o primeiro e único desafio de futebol, contra a equipa de Sintra. Vence por 3-0.

1904 - Nasce o escritor britânico Christopher Isherwood, autor da obra na base do argumento do musical "Cabaret".1910 - Morre William James, filósofo norte-americano.

- Nasce em Skopje, na antiga República Jugoslava da Macedónia, Agnes Gonxha Bojaxhiu, madre Teresa de Calcutá. Missionária católica albanesa, naturalizada indiana, beatificada pela Igreja Católica em 2003, fundou a congregação "Missionárias da Caridade", tornando-se conhecida ainda em vida pelo cognome de "Santa das sarjetas".1914 - Nasce, na Bélgica, o escritor de origem argentina, mais tarde naturalizado francês, Júlio Cortazar, autor de "Rayuela".

1927 -- As forças leais à ditadura vencem militares revoltosos liderados pelo general Adalberto Gastão de Sousa Dias. O confronto é um dos mais sangrentos da República (cerca de 150 mortos e de 800 feridos).1931 - Tentativa de golpe de estado em Portugal, contra a Ditadura, dita a "Reviralhista". Um grupo de oficiais procura sublevar o Quartel de Metralhadoras 1, em Lisboa, sem sucesso.1957 - É proclamada a independência da Namíbia.1958 -- Morre, com 85 anos, o compositor britânico Ralph Vaughan Williams.1972 - Começam os XX Jogos Olímpicos da era moderna, em Munique. Ficam marcados pela morte de onze elementos da equipa de Israel, sequestrados pelo comando árabe Setembro Negro.1974 - Portugal reconhece, em Argel, com a assinatura do acordo preliminar com o PAIGC, a independência da Guiné-Bissau, proclamada unilateralmente a 24 de setembro de 1973 e então reconhecida no âmbito da ONU.- Morre o aviador norte-americano Charles Lindberg, que fez a primeira travessia aérea do Atlântico Norte. Tinha 72 anos.1978 - É eleito Papa o cardeal italiano Albino Luciani que veio a adotar o nome de João Paulo I.

1980 - Trabalhadores polacos exigem a formação de sindicatos independentes e ameaçam realizar greves gerais.1991 -- Suicida-se o conselheiro militar de Mikhail Gorbachov, Sergei Akhromeico. Tinha 68 anos.1992 - Os dirigentes da futura República Checa e da Eslováquia decidem o desaparecimento da Checoslováquia, a partir de 01 de janeiro de 1993.

1993 -- Plano de reestruturação da indústria naval em Portugal.

1997 - Frederick Willem de Klerk, último presidente branco da África do Sul, abandona a política. De Klerk libertou Nelson Mandela e pôs termo a mais de 40 anos de apartheid.1998 - É assinado, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, o acordo de cessar-fogo para a Guiné-Bissau.1999 - A quatro dias da consulta popular em Timor-Leste, a violência regressa a Díli, perante a passividade das forças indonésias. Morrem 04 pessoas e 12 ficam feridas.2001 - A Hungria domina os campeonatos do Mundo de canoagem em pista, que terminam na cidade polaca de Poznam. Conquista 11 medalhas, seis das quais de ouro.

- Morre, com 76 anos, Ken Tyrrell, ex-piloto britânico e empresário automobilístico.2002 -- Começa, em Joanesburgo, na África do Sul, a Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável. Conta com 104 Chefes de Estado e de Governo e mais de 10 mil participantes.

2004 - O Supremo Tribunal do Chile retira a imunidade ao antigo ditador Augusto Pinochet.

2005 -- Kenenisa Bekele torna-se recordista mundial dos 10.000m (26.17,53).

- Morre, com 64 anos, Wolfgang Bauer, dramaturgo e cineasta austríaco, autor de "Tarde Mágica".

2006 - O Irão inicia a nova fase do programa nuclear, com a abertura do projeto de água pesada de Arak, a 400 quilómetros de Teerão.

2007 -- Morre, com 78 anos, Gaston Thorn, antigo primeiro-ministro luxemburguês e ex-presidente da Comissão Europeia.

- Morre Edward George Seidensticker, escritor e tradutor norte-americano, conhecido pela tradução para inglês de "Genji Monogatari", "The Tale of Genji", de Murasaki Shikibu, obra de referência da literatura japonesa. Tinha 86 anos.

- Morre, com 79 anos, o poeta Alberto de Lacerda, um dos fundadores da revista Távola Redonda.

2008 - O presidente russo, Dmitri Medvedev, anuncia o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas georgianas da Ossétia do Sul e Abkházia. Os países do Ocidente qualificam de "lamentável" e rejeitam reconhecimento da independência assim como a NATO.

2009 -- Morre, com 60 anos, Abdel Aziz al-Hakim, líder xiita iraquiano, chefe do Supremo Conselho Islâmico.

2012 -- O espanhol David Blanco vence pela quinta vez a Volta a Portugal em bicicleta, tornando-se o recordista de triunfos na prova.

2013 -- Morre, aos 82 anos, Gylmar dos Santos Neves, guarda-redes da seleção brasileira que se sagrou campeão mundial em 1958 e 1962.

2014 - Conselho de Ministros extraordinário aprova o segundo orçamento retificativo com as medidas para compensar os 'chumbos' recentes do Tribunal Constitucional.

- Israel e os palestinianos acordam um cessar-fogo permanente para a faixa de Gaza.

2015 -- Morre Bento da Cruz, escritor, autor de, entre outras obras, "O lobo guerrilheiro". Tinha 90 anos.

2016 - A Policia Federal brasileira indicia o ex-Presidente Lula da Silva, a sua mulher e outras três pessoas por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro num caso da operação Lava Jato, que investiga crimes cometidos na Petrobras.

2017 -- Morre, aos 74 anos, Tobe Hooper, cineasta norte-americano, realizador de "Poltergeist", em Sherman Oaks, EUA.

- Morre, aos 76 anos, Bernard Pomerance, dramaturgo norte-americano, prémio Tony, autor de "O Homem Elefante", em Galisteo, Novo México, EUA.

- Morre, aos 81 anos, Wilson das Neves, sambista, no Rio de Janeiro.

2018 - O português Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de K1 5.000 metros, nos Mundiais de canoagem em Montemor-o-Velho, depois de ter conquistado o ouro nos 1.000 metros.

