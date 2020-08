Efemérides Lusa - 25 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 25 de agosto:1718 - Emigrantes franceses fundam a cidade de Nova Orleães, no Louisiana, EUA.1742 -- Morre, com 38 anos, o compositor português Carlos Seixas.1770 - Pinhel passa a cidade.1774 -- Morre, com 59 anos, o compositor italiano Nicolo Jommelli, nome da ópera napolitana, na segunda metade do século XVIII.1776 - Morre o filósofo escocês David Hume. Tinha 65 anos.1825 - O Uruguai proclama a independência em relação ao Brasil.