1519 -- Forças espanholas fundam a cidade do Panamá.1769 -- Nasce Napoleão Bonaparte.1771 -- Nasce o escritor de origem escocesa Walter Scott.1785 -- Nasce o escritor inglês Thomas De Quincey, autor de "Confissões de Um Fumador de Ópio".1796 - Napoleão Bonaparte derrota os austríacos em Castiglione delle Stiviere, na Itália.1832 -- Gregório XVI condena a Maçonaria.1834 -- Começa a primeira Legislatura Constitucional, após a Guerra Civil. As Cortes abrem no Convento de São Bento da Saúde, atual Assembleia da República.- O Parlamento britânico promulga a Lei da Austrália do Sul, permitindo o estabelecimento de colónias.1877 -- Thomas Edison faz a primeira gravação de voz, com a rima infantil "Mary had a little lamb".1890 -- Nasce o compositor francês Jacques Ibert.1900 -- Na China, as legações estrangeiras em Pequim são cercadas pelos Boxers, camponeses da Sociedade Harmoniosa dos Punhos.1914 - O Canal do Panamá é aberto à navegação.1926 - É inaugurada a linha de comboios elétricos entre Lisboa e Cascais.1944 -- II Guerra Mundial. Operação Anvil. Forças norte-americanas e francesas desembarcam no Sul de França.1945 -- Termina a II Guerra Mundial com a declaração da vitória aliada sobre o Japão. A rendição será assinada a 02 de setembro.- Começa a Guerra da Independência da Indonésia.- Independência do Congo ex-francês.1947 -- São proclamadas as independências da Índia e do Paquistão, depois de 200 anos sob o domínio britânico. Pandit Nehru lidera o Governo indiano; Ali Khan, o paquistanês.1948 -- Nasce o poeta português José Agostinho Baptista.

1964 -- Guerra Colonial. Os primeiros guerrilheiros da Frelimo entram em Moçambique, vindos de bases na Tanzânia. O ataque a Chai e à lancha Castor da Marinha portuguesa, no Niassa, a 25 de setembro, marca o início da Guerra no território.