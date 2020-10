1813 - Nasce o compositor italiano Giuseppe Verdi, autor de "La Traviata" e "Falstaff".1842 - O Reino Unido proclama a vitória no termo da segunda guerra afegã.1861 - Nasce Fridtjof Nansen, oceanógrafo, explorador, cientista, comissário da Sociedade das Nações para os Refugiados, Nobel da Paz em 1922, pioneiro na luta pelo fim dos trabalhos forçados, pelo desarmamento e pela atribuição de documentos de identificação aos refugiados (Passaporte Nansen).1913 - Concretiza-se a ligação dos Oceanos Pacífico e Atlântico com a abertura do Dique de Gamboa, no Canal do Panamá. A abertura ao tráfego marítimo efetua-se no ano seguinte.1917 - Nasce o pianista e compositor norte-americano Thelonious Monk, figura determinante no movimento "bebop".1938 - A Alemanha nazi de Adolf Hitler completa a ocupação da Checoslováquia.1940 - Fulgêncio Batista assume a presidência de Cuba pela primeira vez. Governará em ditadura até 1944 e, depois, de 1952 a 1959.1946 - Levantamento do Regimento de Cavalaria 6, no Porto, contra a ditadura do Estado Novo, liderado pelo alferes Queiroga. As tropas são detidas na Mealhada.1954 - É fundada a UPNA, União dos Povos do Norte de Angola, movimento de Holden Roberto na base da UPA.

1963 - Morrem mais de 1.800 pessoas na região de Belluno, Itália, no rebentamento de um dique.1965 - Guerra Colonial. É acionada a primeira mina anticarro, por forças portuguesas, na região de Sagal, Mueda, Moçambique.