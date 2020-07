1846 -- Declaração de guerra do México aos EUA, pela política expansionista da potência do Norte.

1858 -- Nasce o escritor e filólogo José Leite de Vasconcelos, autor de "Lições de Philologia Portuguesa" e da antologia de "Textos Archaicos".

1860 -- Nasce, na Boémia, o compositor austríaco Gustav Mahler.1874 - Morre o poeta português Manuel Negrão, um dos fundadores da Arcádia Lusitana.

1877 -- Início da travessia de África por Serpa Pinto, com Brito Capelo e Roberto Ivens, que se estenderia até 1879.

-- É fundada a Bell Telephone Company, nos EUA. Transformar-se-á na maior empresa de telecomunicações do mundo, sendo obrigada ao desmembramento, nos anos de 1980.

1887 -- Nasce o pintor Marc Chagall.

1899 -- Nasce o cineasta norte-americano George Cukor, realizador de "Mulheres", "Philadelphia Story", "Célebres e Ricas".

1911 -- Nasce o compositor italiano Gian Carlo Menotti, autor de "Amahl and the Night Visitors" e "Help! Help! The Globolinks!", fundador do Festival de Spoleto.1918 -- Grande Guerra 1914-18. Forças navais britânicas bombardeiam Istambul.1923 -- Morre, aos 72 anos, o escritor e diplomata Abílio Manuel Guerra Junqueiro, autor de "A Velhice do Padre Eterno", "Os Simples" e de "Viagem à Roda da Parvónia", com Guilherme de Azevedo.

1930 -- Morre, aos 71 anos, Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes.

1935 - Cuba "é um dos primeiros" Estados da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano.

1951 -- A RCA faz a primeira demonstração pública de televisão a cor nos EUA.

1954 -- Estreia de Elvis Presley na rádio, na WHBQ de Memphis, com a canção "That's all Right".

1967 -- Começa a guerra do Biafra (1967-70). Tropas federais da Nigéria invadem o território que tinha proclamado a independência a 30 de maio.

1974 - É criado o Comando Operacional do Continente, COPCON, que fica sob a liderança de Otelo Saraiva de Carvalho.

- A Holanda perde com a RFA a final do Mundial de Futebol. 1979 -- Toma posse o V Governo Constitucional, liderado pela primeira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo.

- Os EUA e a China assinam um novo acordo comercial, concedendo a Pequim um estatuto de privilégio.1984 - Ao receber as credenciais do novo Embaixador da Indonésia na Santa Sé, João Paulo II reafirma a preocupação com a situação em Timor-Leste.1987 - Começa, em Chernobyl, o julgamento de três funcionários superiores pela explosão de um reator da central nuclear, em 26 de abril de 1986.1988 - Começa o processo de reprivatizações, com a aprovação da venda do Banco Totta e Açores e da Unicer, em bolsa, até 49 por cento do capital.

1990 -- Morre, aos 32 anos, vítima de SIDA, o cantor, compositor, poeta e escritor brasileiro Cazuza, conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho.1995 -- Morre, com 64 anos, o jornalista Neves de Sousa.2000 -- O ministro das Finanças e Economia, Joaquim Pina Moura, veta a OPA do consórcio Semapa-Holderbank sobre a Cimpor.2001 -- O PSD-Madeira acrescenta à sua sigla a designação Partido da Autonomia, por decisão do Conselho Regional.

- Morre António Pagotto, cineasta italiano de animação, criador do pintainho negro Calimero. Tinha 80 anos.2002 -- Morre, com 69 anos, Pietro Valpreda, figura histórica do anarquismo italiano.

2003 - As Nações Unidas consideram a situação dos prisioneiros na base norte-americana de Guantánamo uma violação do direito internacional.

- O antigo gigante de telecomunicações WorldCom é condenado ao pagamento de 750 milhões de dólares de indemnizações, pelas fraudes financeiras de 11 mil milhões provadas em tribunal.

2004 - O presidente da Enron Kenneth Lay é acusado pela falência fraudulenta da empresa energética norte-americana.

2005 - Atentados em Londres. Quatro explosões na capital britânica, ao início da manhã, causam 56 mortos e mais de 700 feridos. As explosões afetam sete estações do metropolitano, paralisando a rede, e destroem um autocarro.

- O Instituto da Água confirma a existência de seca severa e extrema em 97 por cento do território português continental.

- Seleção Argentina, com Messi, vence o Mundial de Futebol sub-20.

2006 - A Espanha confirma a existência do primeiro caso do vírus H5N1.

­- Morre, com 60 anos, Syd Barrett, músico e compositor inglês, fundador dos Pink Floyd.

2007 - A escritora Maria Gabriela Llansol recebe o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, pelo romance "Amigo e Amiga".

- A Torre de Belém, os mosteiros dos Jerónimos, de Alcobaça e da Batalha, o Palácio da Pena e os castelos de Guimarães e Óbidos são eleitos como as Sete Maravilhas de Portugal. As novas Sete Maravilhas do Mundo são a Grande Muralha da China, o Taj Mahal (Índia), o Cristo Redentor (Brasil), Petra (Jordânia), a cidade inca Machu Picchu (Peru), o Coliseu de Roma (Itália) e a pirâmide de Chichén Itzá (México). A iniciativa é criticada pela UNESCO por não contribuir para a preservação dos locais eleitos.

2008 - O Sínodo da Igreja Anglicana aprova a ordenação de mulheres bispos, depois de um debate entre conservadores e liberais. O Vaticano reage com tristeza a esta decisão sublinhando que constituirá "um novo obstáculo para a reconciliação" entre as duas Igrejas.

2011 - O presidente da News Corporation, James Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch, anuncia o encerramento do tabloide britânico News of the World, envolvido num escândalo de escutas ilegais. O jornal sai para as bancas pela última vez a 10 de julho.

- A queda de parte da cobertura do estádio do FC Twente, na Holanda, provoca um morto e 14 feridos.

2012 - Conselho Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT) vence as eleições legislativas em Timor-Leste, sem maioria, com 38,66 por cento dos votos.

- O democrata norte-americano Barney Frank, de 72 anos, casa-se com o seu companheiro de longa data, tornando-se no primeiro membro do Congresso dos EUA a contrair casamento homossexual.

2013 -- Manuel Clemente toma posse como o 17.º Patriarca de Lisboa, o terceiro de nome Manuel, a 07 de julho de 2013, sucedendo a José Policarpo, resignatário desde 2011, quando completou 75 anos.

- O tenista Andy Murray torna-se no primeiro britânico a vencer o torneio de Wimbledon desde Fred Perry, em 1936, depois de bater o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic em três "sets".

2014 - O Ministério Público arquiva os dois inquéritos relacionados com a manifestação das forças e serviços de segurança, a 06 de março, junto à escadaria da Assembleia da República.­

- Morre, com 86 anos, Eduard Shevardnadze, antigo presidente da Geórgia que ajudou a pôr fim à Guerra Fria enquanto último ministro dos Negócios Estrangeiros da ex-URSS.

- Morre, aos 88 anos, Alfredo di Stéfano, antigo futebolista e presidente honorário do Real Madrid.

2015 -- Morre, com 90 anos, Maria Barroso, mulher do antigo Presidente da República Mário Soares, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internada, em estado grave, desde 26 de junho, devido a uma queda que lhe provocou um derrame intracraniano.

2016 - A Comissão Europeia lança processos de sanções a Portugal e Espanha, ao concluir que os dois países não tomaram "medidas eficazes" para corrigir os seus défices excessivos, passando a palavra aos ministros das Finanças da União Europeia.

2017 - O parlamento aprova os novos estatutos da Carris, já na posse da Câmara Municipal de Lisboa, e da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto), agora sob a alçada da Área Metropolitana do Porto.

2018 - Bruno de Carvalho anuncia a recandidatura à presidência do Sporting, depois de ter sido destituído da liderança do clube a 23 de junho, em assembleia geral.

2019 - O Santuário do Bom Jesus, em Braga e conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra são classificados Património Cultural Mundial da UNESCO. O Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, é integrado na área classificada como Património Mundial da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.

Este é o centésimo octogésimo nono dia do ano. Faltam 177 dias para o termo de 2020.Pensamento do dia: "A metafísica é uma consequência de se estar mal disposto". Fernando Pessoa/Álvaro de Campos (1888-1935).Lusa/Fim.