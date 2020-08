1955 -- Começam as obras para a construção da primeira linha do Metropolitano de Lisboa.

1959 -- A cápsula americana Explorer 6 tira a primeira fotografia da Terra vista do Espaço.1960 -- Independência da Costa do Marfim.1961 -- Guerra Colonial. No início de 13 anos de guerra, o ministro do Exército da ditadura do Estado Novo, Almeida Fernandes, assegura que "aos terroristas" apenas se coloca "a rendição incondicional ou o aniquilamento".1964 -- Guerra do Vietname. O Congresso dos EUA autoriza o presidente Lyndon Johnson a aumentar o envolvimento militar norte-americano.