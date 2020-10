Efemérides Lusa - 04 de outubro

Principais acontecimentos registados no dia 04 de outubro, Dia Mundial do Animal, Dia do Médico Veterinário e Semana Mundial do Espaço (até 10):1582 -- Morre, aos 67 anos, Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila.1669 -- Morre, com 63 anos, o pintor holandês Harmensz van Rijn, Rembrandt.1720 - Nasce o arquiteto italiano Giovanni Battista Piranesi.1899 - É criada a Direcção-geral de Saúde e Beneficência Pública, em Portugal.1904 -- Morre, aos 70 anos, o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, autor da estátua da Liberdade, em Nova Iorque.1907 -- Morre, com 57 anos, o compositor pintor, poeta, arqueólogo e colecionador português Alfredo Keil, autor da música de "A Portuguesa".1910 - Início do levantamento Republicano, em Lisboa. A desorganização do movimento leva o almirante Cândido dos Reis ao suicídio, convencido do fracasso.1930 - Getúlio Vargas sobe à Presidência do Brasil.