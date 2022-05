Hotéis e restaurantes lideraram o crescimento da economia nos primeiros três meses do ano, com o setor a registar uma subida de 11,45%, seguida pela indústria extrativa com 8,56% e transportes e comunicações com 7,34%.

O crescimento está associado ao alívio das restrições para conter a covid-19, permitindo dinamizar a economia, indicou hoje o Banco de Moçambique num comentário aos dados do INE.

A economia moçambicana cresceu 2,16% em 2021 e o Governo prevê uma subida de 2,9% no Plano Económico e Social e Orçamento do Estado aprovados pelo parlamento em dezembro - ainda antes dos riscos inflacionários globais desencadeados pela guerra na Ucrânia.

