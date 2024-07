"O desempenho da atividade económica no primeiro trimestre de 2024 é atribuído, em primeiro lugar, ao setor primário que cresceu em 4,80%, com maior destaque para o ramo da Pesca com variação de 11.36%", lê-se no relatório.

A taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique no primeiro trimestre de 2024, a preços de mercado, cifrou-se, segundo o INE, em 3,2%, o que contrasta com os 6,55% no mesmo período de 2023. Entre o segundo e o quarto trimestre do ano passado, o PIB real moçambicano cresceu, respetivamente, 5,87%, 4,39% e 4,84%, recorda o relatório.

O PIB moçambicano deverá crescer para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (22.157 milhões de euros) em 2024, o que corresponde a um crescimento em termos percentuais de 5,5%, na previsão oficial do Governo.

