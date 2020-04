"O crescimento da economia vai ser principalmente determinado pelos desenvolvimentos no setor do petróleo e gás", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist, que estimam um novo ano de crescimento negativo.

"A economia vai contrair-se 13,6% em 2020 devido ao choque da procura originado pela pandemia da covid-19, internamente, e pela queda dos preços globais do gás natural e do petróleo", lê-se na análise ao país, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).