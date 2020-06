Doze detidos em operação da PSP em operação no Bairro do Pombal em Oeiras

Doze pessoas, com idades entre os 19 e os 26 anos, foram hoje detidas no Bairro do Pombal, em Oeiras, numa operação da PSP por suspeitas do crime de roubo e agressões, informou a comandante operacional Ana Néri.