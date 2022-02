Donetsk e Lugansk continuam reconhecidos como território ucraniano - Oleksii Danilov

A Ucrânia continua a considerar as regiões de Donetsk e Lugansk, incluindo as áreas controladas por separatistas pró-Rússia, parte de seu território, afirmou hoje o secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional, Oleksii Danilov.