O incêndio "já está em resolução, dominado, e nas próximas horas decorrerão os trabalhos de consolidação", afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, explicando que os bombeiros vão manter-se no local "em vigilância", para garantir que não há reacendimentos.

O fogo entrou em fase de resolução às 21:31, adiantou a mesma fonte.

A Proteção Civil acrescentou que um bombeiro ficou ferido, "vítima de um trauma", mas os ferimentos foram ligeiros.

Elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica encontram-se no local "a avaliar alguns habitantes" que inalaram fumo, "mas nada de grave", acrescentou a fonte do CDOS.

De acordo com a informação disponível na página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 21:25 estavam 263 operacionais no local, apoiados por 77 viaturas.

O incêndio atingiu os telhados de dois edifícios, mas estes focos foram "rapidamente debelados", disse o presidente da câmara, Carlos Carreiras.

"Tivemos focos em dois prédios, mas foram rapidamente debelados" pelos meios aéreos que estão no terreno, explicou à agência Lusa Carlos Carreiras, acrescentando, pelas 20:00, que, "neste momento, não há nenhuma habitação em perigo, embora o incêndio ainda não esteja controlado".

O autarca adiantou que ainda não há informações sobre se o fogo entrou nos edifícios ou se ficou confinado aos telhados.

A informação disponível no 'site' da Proteção Civil refere as 18:07 como hora do alerta deste incêndio.

Alvide localiza-se na freguesia de Alcabideche.

