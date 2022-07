"O incêndio está dominado", mas "estão ainda no terreno cerca de 140 operacionais com 40 veículos no sentido de poderem acautelar um possível reacendimento", disse à agência Lusa o presidente do município de Mangualde, no distrito de Viseu, Marco Almeida.

"O vento, entretanto, acalmou, os meios aéreos deram a resposta adequada, assim como os meios terrestres e agora espera-se uma noite mais calma, depois de terem ardido 290 hectares de povoamento florestal", acrescentou.

O presidente da Câmara adiantou ainda, depois de uma reunião com os responsáveis da proteção civil, que "nenhuma casa ardeu ou foi atingida, não se registaram vítimas e as pessoas (menos de uma dúzia), que tiveram de ser deslocadas por precaução regressaram [a casa] minutos depois".

Até ao momento, foram contabilizados "quatro feridos ligeiros, bombeiros que foram tratados no local, à exceção de um que foi transportado, para ser visto e monitorizado, para o Centro Hospitalar" Tondela-Viseu (CHTV).

Ao início da tarde de hoje, o presidente da Câmara de Mangualde referiu à agência Lusa que o incêndio tinha, então, duas frentes ativas, uma delas a "causar mais preocupação", porque estava "próxima da população da povoação de Vila Mendo de Tavares", na freguesia de Abrunhosa-a-Velha.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta para o incêndio foi dado às 02:04, em Vila Mendo de Tavares, freguesia de Abrunhosa-a-Velha, concelho de Mangualde.

