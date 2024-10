"Aviões de guerra inimigos efetuaram dois ataques nos subúrbios do sul, o primeiro visando o bairro de Sainte-Thérèse e o segundo o bairro de Bourj al-Barajneh", noticiou a agência.

Nas últimas horas, o exército israelita emitiu novas ordens de evacuação no domingo para os bairros do sul de Beirute, considerados um reduto do Hezbollah.

O porta-voz do exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee, publicou na sua conta no X a localização dos quatro alegados alvos do Hezbollah a serem atacados e instou os civis a manterem-se a pelo menos 500 metros de distância dos mesmos.

Na semana passada, foram emitidas várias ordens de evacuação de edifícios em Dahieh, no sul da capital libanesa.

O Hezbollah e Israel têm trocado ataques através da fronteira com o Líbano quase diariamente desde o dia seguinte ao ataque transfronteiriço do Hamas, em 07 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelitas e fez 250 reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo islamita palestiniano e desde então, de acordo com as autoridades controladas pelo Hamas, já matou mais de 41.000 civis palestinianos, mais de metade dos quais eram mulheres e crianças, bem como cerca de 2.000 pessoas no Líbano, a maioria desde 23 de setembro.

