Os números oficiais dos últimos sete dias indicam que o país está numa fase de reduzida transmissão do vírus SARS-CoV-2 em todas as províncias.

Na última semana, em comparação com terça-feira, dia 16, passou a haver menos quatro pessoas internadas, mais 57 recuperados da doença e menos 24 casos ativos, que passam a totalizar 90.

Moçambique tem hoje um total acumulado de 1.938 mortes e 151.492 casos de covid-19, 98% dos quais recuperados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 5.148.939 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,91 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse com base em fontes oficiais.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

