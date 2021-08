Em comunicado, empresa do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar que visa a exploração de Portos de Pesca e Lotas, informa que os dois concursos para a realização das empreitadas nos portos de Vila do Conde, no distrito do Porto, e de Esposende, no distrito de Braga, já foram lançados.

Segundo a Docapesca, a execução da empreitada de substituição do quebra-mar do porto de pesca de Esposende representa um investimento de 338.100 euros e engloba a construção de um "quebra-mar flutuante constituído por oito pontões de betão, dimensionados e preparados para a amarração de embarcações de médio porto e pesadas, com uma capacidade de sobrecarga elevada e adequadas a aplicações exigentes".

A intervenção de reabilitação e ampliação do cais de descarga de pescado de Vila do Conde, representando um investimento de 570 mil euros, visa "a substituição da plataforma do cais por outra alteada, com geometria similar", estando prevista "a instalação de um cais flutuante, composto por uma estrutura em betão reforçado" que terá acesso "através de um patamar e de uma ponte de estruturas de aço metalizado, instaladas na extremidade jusante do cais".

A Docapesca -- Portos e Lotas, SA tem a seu cargo o serviço público da prestação de serviços de primeira venda de pescado, bem como o apoio ao setor da pesca e respetivos portos em Portugal continental.

Em 26 de julho, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, adiantou que, através da Docapesca, serão investidos 4,35 milhões de euros em portos, para melhorar condições para a pesca, turismo e transporte de pessoas e bens.

