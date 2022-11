Os dados definitivos dos Censos de 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram que o distrito de Évora passou de 166.726 habitantes, em 2011, para 152.444, em 2021, o que corresponde a uma diminuição de 8,6% da população.

Todos os 14 concelhos do distrito registaram perda de habitantes, com Mora a liderar a lista em termos percentuais, pois passou de 4.978 pessoas, em 2011, para 4.135, em 2021, ou seja, um recuo de 17% no número de residentes (menos 843).

Já o concelho de Évora, capital de distrito e o mais populoso, foi o que perdeu mais habitantes, na última década, em termos absolutos, num total de 3.019, já que passou de uma população de 56.596, em 2011, para 53.577, em 2021.

Com todos a perderem população, o concelho de Vendas Novas foi o que, ainda assim, registou menos perdas em termos percentuais, com uma diminuição de 5,1% de residentes, porque passou de 11.846, em 2011, para 11.245, em 2021.

No 'ranking' dos concelhos com menor percentagem de perda de população, a seguir a Vendas Novas, encontram-se Évora (-5,4%), Viana do Alentejo (-7,5%), Reguengos de Monsaraz (-8,9%) e Montemor-o-Novo (-9,4%).

Já no lado oposto da tabela, ou seja, com maior percentagem de decréscimo populacional, estão, atrás de Mora, os concelhos de Alandroal (-14,2%), Borba (-12,4%), Mourão (-11,8%) e Estremoz (-11,5%).

Os restantes quatro concelhos são Vila Viçosa (-11,3%), Portel (-10,6%), Redondo (-10,6%) e Arraiolos -10,3%.

Évora mantém-se como o concelho mais populoso, com 53.577 pessoas, à frente de Montemor-o-Novo, com 15.799, Estremoz, que tem 12.680, Vendas Novas, que possui 11.245, e Reguengos de Monsaraz, que conta com 9.871.

Por sua vez, Mourão é o concelho que tem menos habitantes, com 2.351, seguido de Mora (4.135), Alandroal (5.014), Viana do Alentejo (5.318) e Portel (5.747).

De acordo com os dados definitivos dos Censos de 2021, Portugal perdeu 2,1% da população nos últimos 10 anos, passando para 10.343.066 no dia 19 de abril de 2021 e invertendo a tendência de crescimento registada nas últimas décadas.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 05 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril.

