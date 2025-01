O ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) falou brevemente aos jornalistas, em inglês, no Palácio de Belém, em Lisboa, no fim da reunião, dedicada à análise dos desafios da União Europeia, tendo com base o relatório que apresentou em setembro do ano passado.

"Foi uma discussão muito boa, longa, interessante, com muitas perguntas e foi uma grande oportunidade para eu explicar o relatório, explicar as complicações e a necessidade de ação na sequência deste relatório", disse Mario Draghi.

Mario Draghi destacou, depois, a estratégia económica hoje apresentada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, intitulada "Bússola para a Competitividade".

A estratégia apresentada por Ursula von der Leyen "é muito, como ela disse desde o início, baseada no resultado do relatório", salientou Draghi, escusando-se a prestar mais declarações à comunicação social.

O Conselho de Estado reuniu-se para analisar "as perspetivas e os desafios sobre o futuro da União Europeia", com a participação de Mario Draghi, na sequência do relatório que apresentou em setembro.

IEL // JPS

Lusa/Fim